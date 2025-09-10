ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಶಿರಸಿ | 'ಒಂದೇ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದಿದ್ದರೆ ಕ್ರಮ'

ಕ್ರಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ: ಸಾಯಿನಾಥ ಗಾವಂಕರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:03 IST
Last Updated : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:03 IST
ಬ್ಲಾಕ್ ಸಮಿತಿ ಸೆಲ್ ಸಮಿತಿ ಘಟಕ ಸಮಿತಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಬೇಕು. ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು
ಸಾಯಿನಾಥ ಗಾಂವಕರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Uttarakannada

