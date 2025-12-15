ಸೋಮವಾರ, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಶಿರಸಿ | ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ: ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಒತ್ತಾಯ

ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಮಂಗಗಳ ಹಾವಳಿ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:26 IST
Last Updated : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:26 IST
ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಮರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವಾದರೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅಡಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನ ನಷ್ಟವಾದರೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ
ಸಂದೀಪ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಡಿಸಿಎಫ್ ಶಿರಸಿ 
Uttarakannada

