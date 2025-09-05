ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕಾರವಾರ: ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಬೋಧಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕಿ

ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ: ಕೈತೋಟದ ನಡುವೆ ಪಾಠ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:44 IST
Last Updated : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:44 IST
ಶಾಲೆಯ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅರ್ಚನಾ ಭಟ್ಟ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಳಜಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಕೆಲ ನಿಮಿಷ ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪಾಠ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ
ಅರ್ಚನಾ ಭಟ್ಟ ಡೊಂಕನಾಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ
