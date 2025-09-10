ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
uttara kannada
ಹಳಿಯಾಳ | ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೆಳ್ಳಿ ಕವಚ ಕಳವು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:55 IST
Last Updated : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:55 IST
ಹಳಿಯಾಳದ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಲ ಬದಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ಬಾಗಿಲಿನ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಮುರಿದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕವಚ ಕಳ್ಳರು ದೋಚಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಳಿಯಾಳದ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ.
Uttarakannada

