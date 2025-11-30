<p><strong>ಕಾರವಾರ</strong>: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಎಚ್ಐವಿ ಪೀಡಿತರ ಪತ್ತೆಗೆ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಗುರಿ ಮೀರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣ ತೀರಾ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎಚ್ಐವಿ ಪತ್ತೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 1,230 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಪತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 0.14ರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ತೀರಾ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೋಶದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.</p>.<p>2002ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 6,323 ಎಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿತರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪೈಕಿ 4,709 ಮಂದಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೋಶದಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ಗುರಿಗಿಂತ ಕಳೆದ 7 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 147ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 12 ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೇರಿ 46,800 ರಕ್ತ ಮಾದರಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವ ಗುರಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, 67,424 ರಕ್ತ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪೈಕಿ 55 ಮಂದಿಗೆ ಎಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೋಶದ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಹರ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳು, ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ವಲಯಗಳ ಜನರನ್ನು ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೋಂಕು ಯಾರಲ್ಲಿ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p><strong>ಕಾರವಾರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು</strong></p><p>‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಎಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿತರ ಪೈಕಿ ಕಾರವಾರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಭಾಗವಾಗಿರುವ, ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಇಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು.</p><p><strong>ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಳ!</strong></p><p>‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಎಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿತರ ಪೈಕಿ 550 ಮಂದಿ ಸಲಿಂಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕ–ಯುವಕರ ನಡುವೆ ಅಸಹಜ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಅವರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರು ಸೋಂಕಿತರಿದ್ದರೆ ಹಲವರಿಗೆ ರೋಗ ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ವೇಳೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಾರವಾರದಲ್ಲೇ ಅಂತಹ 146 ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಂಕೋಲಾದಲ್ಲಿ 128 ಪ್ರಕರಣವಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ, ಒಂದೇ ಸಿರಿಂಜ್ ಬಳಸಿ, ಹಲವರು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಅದರಿಂದಲೂ ಸೋಂಕು ಹರಡಿದೆ’ ಎಂದು ಎಆರ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರದ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚಕರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>