ಬುಧವಾರ, 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
uttara kannada
ಜೊಯಿಡಾ | ಕರಂಜೆ ಊರಿಗೆ ದೋಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:39 IST
Last Updated : 3 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:39 IST
ಜೊಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಜಾರಕುಣಂಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕರಂಜೆ ಊರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಪಾ ಜಲಾಶಯದ ಹಿನ್ನೀರು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಜನರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕೆಪಿಸಿ ವತಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೂಲಕ ದೋಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Uttara Kannada

