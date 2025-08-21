ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸಲು 3 ಬಾರಿ ತಜ್ಞರ ವರದಿ: ಸುರಕ್ಷಿತ ನೆಲೆ ಕಾಣದ ಕಳಚೆ ಗ್ರಾಮ

ಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:21 IST
Last Updated : 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:21 IST
ಕಳಚೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆಲ ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ 12 ಎಕರೆ ಹಾಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ
ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಿಯಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಿ
‘ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 170ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದು ಸುಮಾರು 350 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಜಮೀನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಜತೆಗೆ ವಸತಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾಲೊನಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಗುರುತಿಸಿದ 12 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಕೆಲವೇ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸ್ವಯಂ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿರುವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಿ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಳಚೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು.
Uttara KannadaLand slides

