ಮಂಗಳವಾರ, 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕಾರವಾರ| ಕಾಳಿನದಿ ತಟದಲ್ಲಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಮೊರೆತ: ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಸದರಿಂದ ಚಾಲನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:11 IST
Last Updated : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:11 IST
ಕಾಳಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಪೈಲಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನೆಲದೊಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಉಕ್ಕಿನ ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ
