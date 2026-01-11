ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ತೆರೆಯಲಿದೆ 14 ಹೊಸ ಮದ್ಯದಂಗಡಿ: ₹11.50 ಕೋಟಿ ಮೂಲಬೆಲೆ ನಿಗದಿ

<p><strong>ಕಾರವಾರ</strong>: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 14 ಮದ್ಯದಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಜ.16ರಂದು ಇ–ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ಮದ್ಯದಂಗಡಿ ಸನ್ನದು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಕಾರವಾರ, ಶಿರಸಿ, ಅಂಕೋಲಾ, ದಾಂಡೇಲಿ, ಕುಮಟಾ, ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 2 ಹಾಗೂ ಹೊನ್ನಾವರ, ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಮದ್ಯದಂಗಡಿ (ಸಿಎಲ್2ಎ) ಸನ್ನದುಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರತಿ ಸನ್ನದಿಗೆ ₹90 ಲಕ್ಷ, ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ₹80 ಲಕ್ಷ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ₹70 ಲಕ್ಷ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಇ–ಹರಾಜು ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುವ ಮದ್ಯದಂಗಡಿ ಸನ್ನದು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೆ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಸನ್ನದುಗಳು’ ಎಂದು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ಜಿಲ್ಲೆಯ 8 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 14 ಮದ್ಯದಂಗಡಿ ಸನ್ನದು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ 10 ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿದ್ದು, 3 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ, 1 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿರಲಿದೆ. ಇ–ಹರಾಜು ಜ.16ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಎಂಎಸ್ಟಿಸಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಇ–ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ಅಬಕಾರಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘14 ಸನ್ನದುಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹11.5 ಕೋಟಿ ಮೂಲಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹರಾಜಿನ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಂದ ₹50 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡವರು ಮಾತ್ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಜ.7ರಂದು ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಇ–ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>