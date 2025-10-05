ಭಾನುವಾರ, 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

‘ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ನಗರ’ ಕಾರವಾರ: ನಿವೇಶನ ದುಬಾರಿ; ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಖರೀದಿಗೆ ಒತ್ತು

ಸೀಮಿತ ನಿವೇಶನ, ದುಬಾರಿ ದರದಿಂದಾಗಿ ಮನೆಗಿಂತ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಖರೀದಿಗೆ ಒತ್ತು
ಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:38 IST
Last Updated : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:38 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ನಿವೇಶನವಿದ್ದು ದರ ಕೂಡ ದುಬಾರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಬಾಂದೇಕರ ಕ್ರೆಡಾಯ್ ಕಾರವಾರ ಘಟಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ApartmentKarawar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT