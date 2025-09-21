ಭಾನುವಾರ, 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ಕಾರವಾರ: ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೆಲೆ

ಬೀದಿಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂಗಡಿಕಾರರ ಸ್ಥಳಾಂತರ: ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:06 IST
Last Updated : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:06 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬೀದಿಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಗೂಡಂಗಡಿಕಾರರಿಗೂ ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡದಂತೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಜಗದೀಶ ಹುಲಗೆಜ್ಜಿ ಪೌರಾಯುಕ್ತ
Uttarakannada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT