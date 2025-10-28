ಮಂಗಳವಾರ, 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕಾರವಾರ | ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ‘ಸವಾಲು’: ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹುಡುಕಾಟ

ಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:44 IST
Last Updated : 28 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:44 IST
ಚಿತ್ತಾಕುಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–66ರ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆದಿರುವುದು
ಚಿತ್ತಾಕುಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ–66ರ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆದಿರುವುದು
ಚಿತ್ತಾಕುಲದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ಹುಡುಕಿಕೊಡುವಂತೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಲಿದೆ
ವೀರನಗೌಡರ ಏಗನಗೌಡರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ
Waste ManagementKaravara

