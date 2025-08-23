ಶನಿವಾರ, 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
uttara kannada
ಕಾರವಾರ: ಗ್ರೀನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದರು ವಿರುದ್ಧ ಒಕ್ಕೊರಲ ಧ್ವನಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:15 IST
Last Updated : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:15 IST
ಅಂಕೋಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೇಣಿ ಬಂದರು ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಸರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಲಿಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಹವಾಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಜನರು ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು
uttar kannada

