ಶುಕ್ರವಾರ, 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕಾರವಾರ: ‘ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಸ್‌’ಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ

ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ
Published : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:29 IST
Last Updated : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:29 IST
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಕಳೆದೊಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಸ್‌ಗಳ ಸಂಚಾರ ಪುನರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಉಳಿದ ಬಸ್ ಬಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಬಸವರಾಜ ಅಮ್ಮನವರ್ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ
