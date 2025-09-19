ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಶಿರಸಿ | ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ: 4 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಇಳಿಕೆ

ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಬೇಡಿಕೆಯ ಬೆಳೆಗೆ ಶಾಪವಾದ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:17 IST
Last Updated : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:17 IST
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಬೇಡುವ ಬೆಳೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ ರೈತರು ಈ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ
ಎಚ್.ನಟರಾಜ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ
Agriculturesirsi

