ಶುಕ್ರವಾರ, 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
Homedistrictuttara kannada
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ | ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ: ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ದರ

ಬೆಲೆಯಿದ್ದಾಗ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಾರ
ಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
Published : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:16 IST
Last Updated : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:16 IST
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ₹3 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹3300 ಆಸುಪಾಸು ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮಹೇಸ ನಾಯ್ಕ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಗಾರ
Uttarakannada

