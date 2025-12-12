ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟಿಬೆಟ್ ಪರಂಪರೆ ಜೀವಂತ: ದಲೈ ಲಾಮಾ

6 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ದಲೈಲಾಮಾ:ಭಾವುಕರಾದ ಬೌದ್ಧ ಬಿಕ್ಕುಗಳು
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 17:56 IST
Last Updated : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 17:56 IST
ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ದಲೈಲಾಮಾ ಅವರನ್ನು ಟಿಬೆಟನ್‌ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೇಷಭೂಷಣದೊಂದಿಗೆ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು
