ಶನಿವಾರ, 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictuttara kannada
ADVERTISEMENT

ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ವಾಯುವಿಹಾರ: ಯಲ್ಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ‘ವಾಕಿಂಗ್‌ ಪಥ’

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಗಾಂವ್ಕರ
Published : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:53 IST
Last Updated : 13 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:53 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕಾಳಮ್ಮನಗರದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಹಾಗೂ ಜೋಡುಕೆರೆಯ ಸುತ್ತ ವಾಕಿಂಗ್‌ ಪಥ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ
ಜಿ.ಎನ್‌. ತಾಂಡುರಾಯನ್‌ ಕ್ರೀಡಾಪಟು
Uttara Kannada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT