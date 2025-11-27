ಗುರುವಾರ, 27 ನವೆಂಬರ್ 2025
ತಕ್ಷಣ ಕ್ರೆಸ್ಟ್‌ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿ: ಆರ್.ಅಶೋಕ ಒತ್ತಾಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:58 IST
Last Updated : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:58 IST
ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಆರ್.ಅಶೋಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ
HosapeteVIJAYANAGAR

