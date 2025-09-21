ಭಾನುವಾರ, 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ನಕಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ: ಹೊಸಪೇಟೆಯದ್ದು 7, ಬೆಂಗಳೂರಿನದ್ದು 10

ಶ್ರವಣದೋಷದ ಮೂಲ ದೃಢೀಕರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
Published : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:12 IST
Last Updated : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:12 IST
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹ ಹಗರಣ ವರದಿಯಾಗಿದೆ ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ಸಂಚು ನಡೆದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇದು ಬಂದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ
ಡಾ.ಎಲ್‌.ಆರ್.ಶಂಕರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಡಿಎಚ್‌ಒ
Hospet

