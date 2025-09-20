ಶನಿವಾರ, 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹೊಸಪೇಟೆ: ‘ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ’ ನೀಡಿದ್ದರೇ ಯುಡಿ ಐಡಿ?

ನಕಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ–ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂತು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು
ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
Published : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:31 IST
Last Updated : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:31 IST
ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಡಿಎಚ್‌ಒ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ
ಕವಿತಾ ಎಸ್.ಮನ್ನಿಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
hospitalHospet

