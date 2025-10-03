ಶುಕ್ರವಾರ, 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ವಿಜಯನಗರ: ಸ್ವತಃ ಬನ್ನಿ ಮುಡಿದ ದೇವತೆಗಳು!

ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಾಲದ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:16 IST
Last Updated : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:16 IST
ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಕೇರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಭಜನೆ ನಡೆಯಿತು
ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಕೇರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಭಜನೆ ನಡೆಯಿತು
ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಕೇರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು
ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಕೇರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು
ಬಿಡುವು ನೀಡಿದ ಮಳೆ, ಸಂಭ್ರಮ ಇಮ್ಮಡಿ | ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಭಾಗಿ | ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್‌
vijayanagaraVijayadashami

