ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿವಿ: ಜಾಗ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಘ ವಿರೋಧ

ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ): ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ 100 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಘ ವಿರೋಧಿಸಿದೆ.

ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ವಾಸುದೇವ ಬಡಿಗೇರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಭೂಮಿ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ಸಂಘವು ಶನಿವಾರ ಕುಲಪತಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ಭೂಮಿ ಪರಭಾರೆ ಸಂಬಂಧ ಬರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮುಂದೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂತವುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ (ಈ ಮನವಿ ಪತ್ರ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ).

ಹೋರಾಟದ ಫಲ: ಕನ್ನಡದ ವಿದ್ವತ್ ವಲಯ ಮತ್ತು ಜನರ ಹೋರಾಟದ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 1991ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು 680 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರಗಳ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಕುಲಪತಿಗಳ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಕಾಡಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಸ್ಯ, ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ. ಇಂತಹ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಖಾಸಗಿಯವರು ಸದಾ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತ ಬರಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದು' ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ.ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ನ.25ರಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಆರ್.ಗವಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಕುಲಪತಿಯವರ ಜತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಡಿ.ವಿ.ಪರಮಶಿವಮೂರ್ತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭೂಮಿ ನೀಡಬಾರದು ಎಂಬ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಘದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲವೂ ಇದೆ. 100 ಎಕರೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ
ಪ್ರೊ.ಡಿ.ವಿ.ಪರಮಶಿವಮೂರ್ತಿ ಕುಲಪತಿ

ಥೀಂ ಪಾರ್ಕ್–ವಿಫಲ ಯತ್ನ

 2010ರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಥೀಂ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲು 80 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ತೀವ್ರ ತರಹದ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆದವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ಭೂಮಿ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.