ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿವಿ: ಜಾಗ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಘ ವಿರೋಧ

ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ 100 ಎಕರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ
ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:42 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:42 IST
ಭೂಮಿ ನೀಡಬಾರದು ಎಂಬ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಘದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲವೂ ಇದೆ. 100 ಎಕರೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ
ಪ್ರೊ.ಡಿ.ವಿ.ಪರಮಶಿವಮೂರ್ತಿ ಕುಲಪತಿ
VIJAYANAGAR

