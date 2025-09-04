ಗುರುವಾರ, 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹೊಸಪೇಟೆ | ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಗೋತಾ?

₹16.50 ಕೋಟಿಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಾಸಕರಿಂದ ಚಾಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:32 IST
Last Updated : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:32 IST
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ರಸ್ತೆ?
ಜಂಬುನಾಥ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಕಾಲುವೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ (₹9.80 ಕೋಟಿ) ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ (₹2.46 ಕೋಟಿ) ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (₹4.23 ಕೋಟಿ).
