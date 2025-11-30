ಹೊಸಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ| 200 ಮೀಟರ್‌: ಹೇಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ

<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ (ವಿಜಯನಗರ):</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಡಿಎಆರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪರೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 200 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಡಿಎಆರ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಹೇಮಚಂದ್ರ ಮೇಟಿ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಿಟ್ಟಿಸುವ ಭರವಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೂರು ಪಿಎಸ್ಐ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಶಿಂಧೆ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅವರು ಶಾಟ್ಪಟ್ ಮತ್ತು ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಭದ್ರಪಡಿಸುವತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಫಲಿತಾಂಶ: ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗ– 200 ಮೀ.ಓಟ: 1.ಹೇಮಚಂದ್ರ ಮೇಟಿ (ಡಿಎಆರ್), 2.ಜಾತಪ್ಪ (ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ), 3.ಶ್ರೀಧರ (ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ).</p>.<p>ಶಾಟ್ಪಟ್: 1.ವಾಸುದೇವ ನಾಯ್ಕ (ಜಿಗಟೇರಿ ಠಾಣೆ), 2.ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ (ಡಿಎಆರ್), 3. ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ (ಹೊಸಪೇಟೆ).</p>.<p> ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ: 1.ವಾಸುದೇವ ನಾಯ್ಕ್ (ಜಿಗಟೇರಿ ಠಾಣೆ), 2.ಮೌನೇಶ (ಡಿಪಿಒ), 3.ಜಗದೀಶ (ಕೂಡ್ಲಿಗಿ).</p>.<p>ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ: 1.ಕೆ.ಶ್ರೀಧರ (ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ ಹೊಸಪೇಟೆ), 2.ಬಂಡಿಹಳ ರಾಜು (ಟಿ.ಬಿ.ಡ್ಯಾಂ), 3.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ (ಕೊಟ್ಟೂರು).</p>.<p>4x400 ಮೀ.ರಿಲೇ: 1.ಹೊಸಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ. 2.ಡಿಎಆರ್ ವಿಜಯನಗರ.</p>.<p>ಷಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್: 1.ಜೆ.ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ (ಹೊಸಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಠಾಣೆ),2.ಕೆ.ಅಡಿವೆಪ್ಪ (ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ).</p>.<p>ಷಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಡಬಲ್ಸ್: 1.ಜೆ.ಫಕ್ಕೀರಪ್ಪ, ಅಡಿವೆಪ್ಪ (ಹೊಸಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ). 2.ರಮೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ನವೀನ್ (ಹೊಸಪೇಟೆ ಉಪವಿಭಾಗ).</p>.<p>ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಭಾಗ– ಶಾಟ್ಪಟ್: 1.ಮಣಿಕಂಠ (ಹಡಗಲಿ), ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ (ಬಡಾವಣೆ ಠಾಣೆ ಹೊಸಪೇಟೆ). 3.ಸಂತೋಷ (ಕಮಲಾಪುರ).</p>.<p>ಉದ್ದ ಜಿಗಿತ: 1.ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ (ಬಡಾವಣೆ), 2.ಖಾಸಿಂ (ಡಿಪಿಒ) 3.ಅಂಜಿನಪ್ಪ (ಡಿಪಿಒ).</p>.<p>ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತ: 1.ಖಾಸಿಂ (ಡಿಪಿಒ), 2. ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ (ಹಲವಾಗಲು), 3.ಕೋದಂಡಪಾಣಿ (ಬಡಾವಣೆ).</p>.<p>ಶಾಟ್ಪಟ್: 1.ಯಮುನಪ್ಪ ವಡಗೇರಿ, ವಿಕಾಸ ಲಮಾಣಿ (ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ), 2. ಮಹಾಂತೇಶ (ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತ), 3.ಲಖನ್ ಮಸಗುಪ್ಪಿ (ಹೊಸಪೇಟೆ ವೃತ್ತ).</p>.<p>ಉದ್ದ ಜಿಗಿತ: 1.ಗೋವಿಂದ (ಡಿಎಆರ್), 2. ವಿಕಾಸ್ ಲಮಾಣಿ (ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ), 3.ಯಮುನಪ್ಪ ವಡಗೇರಿ (ಡಿಪಿಒ).</p>.<p>ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತ: 1.ಇರ್ಫಾನ್ (ಎಸ್ಡಿಎ), 2.ವೈ.ಎ.ಮಳಿ (ಎಸ್ಎಸ್), 3.ತೀರ್ಥರಾಜ್ (ಎಫ್ಡಿಎ).</p>.<p><strong>ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗ ಉದ್ದ ಜಿಗಿತ:</strong> 1.ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ (ಡಿಸಿಆರ್ಬಿ) 2.ಪೂಜಾ (ಹಿರೇಹಡಗಲಿ) 3.ಬಿ.ಎಂ.ಮಂಜುಳಾ ((ಡಿಪಿಒ ಡಿಸಿಆರ್ಬಿ). ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿಭಾಗ: ಶಾಟ್ಪಟ್:1.ಗೀತಾಂಜಲಿ ಶಿಂಧೆ (ಕೊಟ್ಟೂರು) 2.ಎಚ್.ನಾಗರತ್ನ (ಹೊಸಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮೀಣ) 3.ತಾರಾಬಾಯಿ (ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ). ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತ: 1.ಗೀತಾಂಜಲಿ ಶಿಂಧೆ (ಕೊಟ್ಟೂರು) 2.ನಾಗರತ್ನ (ಚಿಗಟೇರಿ) 3.ಮೀನಾಕ್ಷಿ (ಹರಪನಹಳ್ಳಿ). </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>