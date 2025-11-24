ಸೋಮವಾರ, 24 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹೊಸಪೇಟೆ | ಕಮಲಾಪುರ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಬೋಟಿಂಗ್: 10 ದಿನದೊಳಗೆ ಆರಂಭ

ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
Published : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:52 IST
Last Updated : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:52 IST
ಕಮಲಾಪುರ ಕೆರೆಗೆ ಬರಲಿರುವ ಬೋಟ್‌ ಮಾದರಿ
ಹಂಪಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಲ್ಲೇ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯಂ ಬೋಟಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ರಮೇಶ್ ವಟಗಲ್‌ ಆಯುಕ್ತ ಹವಾಮ
BoatVijayapura

