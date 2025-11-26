ಬುಧವಾರ, 26 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹೊಸಪೇಟೆ | 220 ಕೆವಿ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ನಿಶ್ಚಿತ: ಸಚಿವ ಜಾರ್ಜ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:01 IST
Last Updated : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:01 IST
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಗಂಭೀರ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿದೆ.
ಕೆ.ಜೆ.ಜಾರ್ಜ್ ಇಂಧನ ಸಚಿವ
KarnatakavijaynagarK. J. George

