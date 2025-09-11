ಗುರುವಾರ, 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ: ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರೇ ಗತಿ

ಆಗ ರೋಗಬಾಧೆ: ಈಗ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದ ಸಂಕಷ್ಟ
ಕೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್
Published : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:48 IST
Last Updated : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:48 IST
ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉತ್ತಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈರುಳ್ಳಿ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು
ಎನ್.ಎಂ.ಸಿದ್ದೇಶ
