ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆದವರ ಬಾಳು ಸಿಹಿ: ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಲಾಭದ ಸಾಂತ್ವನ

ಸಿ.ಶಿವಾನಂದ
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:50 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:50 IST
ದಾಳಿಂಬೆ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನೂ 5 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
ಶೇಖರಪ್ಪ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗಾರ ನೆಲ್ಕುದ್ರಿ
ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗದ ದಾಳಿಂಬೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಗವಾ ತಳಿಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ
ವಿಜಯ್ ನಿಚ್ಚಾಪುರ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
FarmersPomegranate

