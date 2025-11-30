ಸವಿತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ₹100 ಕೋಟಿ ಬೇಡಿಕೆ

<p><strong>ಹೊಸಪೇಟೆ</strong>: ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಸಲೂನ್, ಸ್ಪಾಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಕಂಟಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಡ್ಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಲೂನ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ₹100 ಕೋಟಿ ಒದಗಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಸ್.ಮುತ್ತುರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಮಾಜದವರ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ಜನರಿಗೆ ಕುಲ ವೃತ್ತಿಯೇ ಜೀವಾಳ, ನಿಗಮದಿಂದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಸಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಜನರ ಕುಲವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಂದಿಸುವ ಪದ ಬಳಸುವವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮಾಜದ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಪ್ರವರ್ಗ- 1ಬಿಗೆ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಈ ಕುರಿತು ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹೊಸಪೇಟೆ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ.ತಿರುಮಲೇಶ, ಮುಖಂಡರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮನೋಹರ್, ಎನ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ, ಎನ್.ದೀಪು, ವಿ.ಮಹೇಶ ಕುಮಾರ್, ಭೀಮಣ್ಣ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>