ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
vijayanagara
ಹಲವು ನೋವು ಉಂಡ ‘ಶಿವಲೀಲಾ’ ಚಿತ್ರತಂಡ

ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಬದುಕಿನ ಮೇಲೊಂದು ಸಿನಿಮಾ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:42 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:42 IST
ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ‘ಶಿವಲೀಲಾ’ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಚಿತ್ರತಂಡ
vijayanagara

