ಭಾನುವಾರ, 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayanagara
ADVERTISEMENT

ವಿಜಯನಗರ | ಎಸ್‌ಟಿಗೆ ಕುರುಬ: 25ರಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯ ನಿರ್ಧಾರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 8:12 IST
Last Updated : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 8:12 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಜಾತಿವಾರು ಸಮೀಕ್ಷೆ | ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮಾಜದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ: ಡಿಕೆಶಿ
ಜಾತಿವಾರು ಸಮೀಕ್ಷೆ | ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮಾಜದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ: ಡಿಕೆಶಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಜಾತಿವಾರು ಸಮೀಕ್ಷೆ | ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳಿಲ್ಲ: ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ
ಜಾತಿವಾರು ಸಮೀಕ್ಷೆ | ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳಿಲ್ಲ: ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆಳ–ಅಗಲ | ಜಾತಿವಾರು ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಏನಿದರ ಕಕ್ಷೆ
ಆಳ–ಅಗಲ | ಜಾತಿವಾರು ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಏನಿದರ ಕಕ್ಷೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಜಾತಿವಾರು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಿಶ್ಚಿತ; ಮುಂದೂಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಜಾತಿವಾರು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಿಶ್ಚಿತ; ಮುಂದೂಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
SiddaramaiahDK ShivakumarvijayanagaraVijayanagara Districtkuruba communityHospetKarnataka governmentCaste CensusValmiki communityCaste survey

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT