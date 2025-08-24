ಭಾನುವಾರ, 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ವಿಜಯನಗರ | ಗಣೇಶೋತ್ಸವ: ರಾತ್ರಿ 10ರೊಳಗೆ ಡಿ.ಜೆ ಸ್ಥಗಿತ ಕಡ್ಡಾಯ

ರೌಡಿಗಳ ಪರೇಡ್‌– 26 ಮಂದಿಯ ಗಡೀಪಾರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:33 IST
Last Updated : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:33 IST
ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಳವಾದ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್‌ ನೀಡಲಾಯಿತು 
ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಳವಾದ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್‌ ನೀಡಲಾಯಿತು 
ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಬಳಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೋರ್ಟ್‌ಗಳು ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲಾಗುವುದು.
– ಅರುಣಾಂಗ್ಷುಗಿರಿ, ಎಸ್‌ಪಿ
