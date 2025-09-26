ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಳಗಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

<p>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ</p>.<p>ಕೊಲ್ಹಾರ: ಪಟ್ಟಣದ ಪಿಗ್ಮಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಳಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸತತ 4 ನೇ ಬಾರಿಗೆ ‘ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಿಗ್ಮಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ನೀಡಿ ಸಿದ್ದಸಿರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಯತ್ನಾಳ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಿದ್ದಸಿರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ 19ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಯತ್ನಾಳ, ‘ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಳಗಿ ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1 ಕೋಟಿ ಪಿಗ್ಮಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹3 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ, ದುಡಿಮೆಯ ಹಣವನ್ನು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಶ್ರದ್ಧೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ’ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಳಗಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>