ಸೋಮವಾರ, 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
‘ಬಸವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಭಿಯಾನ’ಕ್ಕೆ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಸಜ್ಜು

ಬಸವರಾಜ ಎಸ್.ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ
Published : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:34 IST
Last Updated : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:34 IST
ಬಸವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಹಸ್ರಾರು ಬಸವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಗಳಾಗದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲರು ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ
ಈರಣ್ಣ ಚ. ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ
