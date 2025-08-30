ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ: ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹಣ ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದ ಪತಿ

<p><strong>ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ:</strong> ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹಣ ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಪತಿಯೇ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿವಾಳಖೇಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿವಾಳಖೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮಠಪತಿ (35) ಮೃತರು. ಅವರ ಪತಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ.</p>.<p>ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿ ಹಣ ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ತೋಟದ ವಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೈಪ್ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮಾವ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೃತರ ತಾಯಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಸ್.ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರಗಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್.ಪಿ ರಾಮನಗೌಡ ಹಟ್ಟಿ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಟಿ.ಎಸ್.ಸೂಲ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಪಿಎಸ್ಐ ಸಚೀನ್ ಆಲಮೇಲಕರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>