ಭಾನುವಾರ, 23 ನವೆಂಬರ್ 2025
ವಿಜಯಪುರ| ಮಕ್ಕಳ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಲು ವೈದ್ಯರು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ: ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:50 IST
Last Updated : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:50 IST
ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು  ಶಿಶು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಹದಿಹರೆಯದವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಬಲಪಡಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು
ಎಂ. ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಸಚಿವ
Healthprogram

