ಸೋಮವಾರ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬಸವತತ್ವ ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ: ನಿಡುಮಾಮಿಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 12:41 IST
Last Updated : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 12:41 IST
ಅಭ್ಯಂತರ ಬೇಡ:
‘ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ನಾಡ ಉತ್ಸವವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನುಡಿಗೆ ಗೌರವ ತಂದವರು ಹಾಗೂ ದಸರಾ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಒಪ್ಪಿ ಬರುವವರು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಅವರಿಂದ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಸರಿಯಲ್ಲ’ ಎಂದರು.
