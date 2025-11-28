ಶುಕ್ರವಾರ, 28 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ | ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ: ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಹರಾಜು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಸುರಿದು ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:57 IST
Last Updated : 28 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:57 IST
ವಿಜಯಪುರ ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಲ್ಲಾಭಕ್ಷ ಬಿಜಾಪೂರ ಹಾಗೂ ತಹಶಿಲ್ದಾರ ವೈ.ಎಸ್.ಸೋಮನಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಧರಣಿನಿರತ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ರೈತರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಲಿಲಾವು ಮಾಡಿಸಿದರು.
VijayapuraOnion Price

