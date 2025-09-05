ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸಿಂದಗಿ ನಗರಸಭೆಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ; ವಿಜಯೋತ್ಸವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:14 IST
Last Updated : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:14 IST
ಸಿಂದಗಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಗಾಲೋಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ ಪುರಸಭೆಯಾಗಿದ್ದ ಸಿಂದಗಿ ಪಟ್ಟಣವು ನಗರಸಭೆಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿದೆ. ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೇನೆ.
ಅಶೋಕ ಮನಗೂಳಿ ಶಾಸಕ ಸಿಂದಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
