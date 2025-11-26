ಬುಧವಾರ, 26 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictvijayapura
ADVERTISEMENT

ವಿಜಯಪುರ: ಅಕ್ರಮ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಭಟ್ಟಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯಾವಗ?

ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಕರ್ಜಗಿ
Published : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:15 IST
Last Updated : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:15 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
25ಸಿಡಿಎನ್-02‌  ಚಡಚಣ ಸಮೀಪದ ಶಿರನಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಭಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ವಾಹನ.
25ಸಿಡಿಎನ್-02‌  ಚಡಚಣ ಸಮೀಪದ ಶಿರನಾಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಭಟಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ವಾಹನ.
Karnatakavijaypurakalayan karantaka

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT