ವಿಜಯಪುರ: ಪುಷ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಬಾಲಕ ಸಾವು

<p><strong>ವಿಜಯಪುರ</strong>: ನಗರದ ಆಸಾರ್ ಮಹಾಲ್ ಬಳಿ ಇರುವ 'ಪುಷ್ಕರಣಿ'ಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಳುಗಿ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾನೆ.</p><p>ಮೃತ ಬಾಲಕನನ್ನು ಲೊಹಾರಗಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರೀತಂ ಪವಾರ (10) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುಷ್ಕರಣಿ ಬಳಿ ಬಾಲಕ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರು ಸೇರಿ ಬಾಲಕನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕೆತ್ತಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಾಗಿಸುವ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾನೆ.</p><p>ಆಸಾರ್ ಮಹಲ್ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಸುತ್ತಲೂ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.</p><p>ಗೋಳಗುಮ್ಮಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>