ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಚೆಸ್‌ ಟೂರ್ನಿ: ಡ್ರಾ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರು

<p><strong>ಪಣಜಿ</strong>: ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಐದೂ ಆಟಗಾರರು ಮಂಗಳವಾರ ಎದುರಾಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆಟವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಆಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು 16 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲಷ್ಟೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಂದವು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರು ಜಯಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿ ಅಪಾಯ ಮೈಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗದೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ಡ್ರಾಕ್ಕೆ ಒಲವು ತೋರಿದರು.</p>.<p>ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅರ್ಜುನ್ ಇರಿಗೇಶಿ, ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಪೀಟರ್ ಲೆಕೊ (ಹಂಗೆರಿ) ಜೊತೆ ಕೇವಲ 19 ನಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರು ಫಿಡೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರುವ ರಷ್ಯಾದ ಡೇನಿಯಲ್ ದುಬೋವ್ ಜೊತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಅನುಭವಿ ಪಿ.ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸ್ವೀಡನ್ನ ನಿಲ್ಸ್ ಗ್ರಾಂಡೆಲಿಯಸ್ ಜೊತೆ ಡ್ರಾಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಸಮ್ಮತಿಸಿದರು. ವಿಯೆಟ್ನಾಮಿನ ಪ್ರಬಲ ಆಟಗಾರ ಲೀ ಕ್ವಾಂಗ್ ಲೀಮ್ ಅವರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ವೆಂಕಟರಾಮನ್ ಜೊತೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ವಿ. ಪ್ರಣವ್ ಮತ್ತು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ನದಿರ್ಬೆಕ್ ಯಾಕುಬ್ಬೊಯೆವ್ ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಜರ್ಮನಿಯ ಫ್ರೆಡರಿಕ್ ಸ್ವೇನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಮೇನಿಯಾದ ಶಾಂತ್ ಸರ್ಗಿಸ್ಯಾನ್ ನಡುವಣ ಆಟ ಡ್ರಾ ಆಯಿತು.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ಲೆವೊನ್ ಅರೋನಿಯನ್, ಪೋಲೆಂಡ್ನ ವೊಜ್ತಾಝೆಕ್ ರಡೊಸ್ಲಾವ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊದ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್ ಅಲ್ಕಾಂತರ ಎಡ್ವರ್ಡೊ, ಸರ್ಬಿಯಾದ ಅಲೆಕ್ಸಿ ಸರನ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>