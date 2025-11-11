ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ಟೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ತಾಲೀಮು: ನೆಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಹರಿಸಿದ ಗಿಲ್‌, ಜೈಸ್ವಾಲ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:36 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:36 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CricketSouth africaShubman Gill

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT