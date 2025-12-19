ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕೊಡಗು: ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ ಹಸಿರು ಹೊದ್ದ ಬೆಟ್ಟಗಳು

ಕೆ.ಎಸ್.ಗಿರೀಶ್
Published : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:45 IST
Last Updated : 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 3:45 IST
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕೊಡಗು: 11 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 5,870 ಜನನ, 4,283 ಮರಣ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕೊಡಗು | ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕವಿದ ಮೋಡ; ಕೊಯ್ಲು ಆಗದೇ ಉಳಿದ ಭತ್ತ, ಕಾಫಿ

ಮಡಿಕೇರಿಯ ರಾಜಾಸೀಟ್ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಪಡುವಣದತ್ತ ಪವಡಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂಬಣ್ಣವು ಗಗನದಲ್ಲಿ ಚೆ‌ಲ್ಲಿದ ಕ್ಷಣ

ಮಡಿಕೇರಿಯ ರಾಜಾಸೀಟ್ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಪಡುವಣದತ್ತ ಪವಡಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂಬಣ್ಣವು ಗಗನದಲ್ಲಿ ಚೆ‌ಲ್ಲಿದ ಕ್ಷಣ


ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ/ರಂಗಸ್ವಾಮಿ 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕೊಡಗು | ಸಲಹೆ, ಮನವಿ ಮಹಾಪೂರ; ಪರಿಹಾರದ ಭರವಸೆ

ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಬ್ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಚಿತ್ತದಿಂದ ಜಲಧಾರೆ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುತ್ತಿರುವ ಸೊಬಗು ಈಚೆಗೆ ಕಂಡು ಬಂತು

ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಬ್ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಚಿತ್ತದಿಂದ ಜಲಧಾರೆ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುತ್ತಿರುವ ಸೊಬಗು ಈಚೆಗೆ ಕಂಡು ಬಂತು


ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕೊಡಗು: ‘ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶ’

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕೊಡಗು | ಸುಗ್ಗಿ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಣಿ: ಡಿ. 4ರಂದು ಪುತ್ತರಿ ಸಂಭ್ರಮ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಕೊಡಗು: ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಪ್ರಾಚ್ಯಾವಶೇಷಗಳು, ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು

ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಮಯ ಹವಾಮಾನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರಬೇಕು. ಮದ್ಯಸೇವನೆ, ಮೋಜು, ಮಸ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಬೇಡ. ‍ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದ ಪ್ರವಾಸ ಇರಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಬಾರದು. ಪರಿಸರದ ಉಳಿವಿಗೆ ನಾನೂ ಸಹ ಕೈಜೋಡಿಸುವೆ ಎಂಬ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸುಂದರ ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಪಸ್ ತೆರಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಗೀತಾ ಗಿರೀಶ್, ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಯೋಗ ತರಬೇತುದಾರರು.
ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಹಾಗೂ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಬುಕಿಂಗ್‌ ಮುಗಿದಿದೆ. ಕೊಡಗಿನ ಹವಾಗುಣ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ.ಈ ವರ್ಷವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ರಸಾದ್, ಕೂರ್ಗ್ ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಸಲಹೆಗಾರರು.
