ಶನಿವಾರ, 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
PV WEB EXCLUSIVE | ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರೆ: ಮಾದಪ್ಪನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೇಕು ಸುರಕ್ಷತೆ

ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ: ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತಸಾಗರ
ಬಾಲಚಂದ್ರ ಎಚ್.
Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
ಕಾಡಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೊರಟಿರುವ ಭಕ್ತರು

ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ರಥೋತ್ಸವ (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)

Male Mahadeshwara TempleChamarajanagaraMale Mahadeshwara HillsjatreMahadeshwara Bettamahashivaratrimale mahadeshwara forest

