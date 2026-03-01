ತೆರೆಮರೆಯತ್ತ ‘ಟಾಂಗಾ’ ಪಯಣ: ಸಾವಧಾನದ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೇಲೆ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸವಾರಿ

<p>ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸ್ಮಾರಕಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಟೋ, ಟಂಟಂ ಅಥವಾ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸುವ ಬದಲು ಸಾಂಪ್ರಾಯಿಕ ಕುದುರೆ ‘ಟಾಂಗಾ’ ಏರಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ. ‘ಅವಸರ’ದ ಬದಲು ‘ಸಾವಧಾನ’ದ ಬೆನ್ನೇರಿದ ಅನುಭವ ಖಂಡಿತಾ ‘ಟಾಂಗಾ’ ಸವಾರಿಯಿಂದ ಲಭಿಸುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ.</p>.ಆಳ ಅಗಲ | ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಯಾಗುವುದೇ ಸರ್ಕಾರ?.<p>ಹೌದು, ಟಾಂಗಾ ವಾಲಾಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಮಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅವರ ಬೇಕು, ಬೇಡಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಸ್ಮಾರಕ ನೋಡಲೇ ಬೇಕು, ಯಾವುದು ಬೇಡ, ಆ ಸ್ಮಾರಕ ಕಟ್ಟಿಸಿದವರು ಯಾರು, ಯಾವಾಗ, ಯಾವ ಸ್ಮಾರಕದ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಇರುಬೇಕು, ಏನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರೇ ನಮಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗಳ ಪಾಲಿಕೆ ‘ಟಾಂಗಾವಾಲಾ’ಗಳೇ ಒಂದು ರೀತಿ ‘ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ’(ಗೈಡ್)ಗಳಿದ್ದಂತೆ. </p><p>ಇಡೀ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರದ ಗತವೈಭವವನ್ನು ತಾವು ತಿಳಿದಷ್ಟು, ತಮಗೆ ಕಂಡಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಜೊತೆಗೆ ‘ಬಿಜಾಪುರ’ದ ಜವಾರಿ ಊಟ ಸಿಗುವ ಲಿಂಗಾಯತ ಖಾನಾವಳಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಬಿಳಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ, ಹೂರಣದ ಹೋಳಿಗೆ-ತುಪ್ಪದ ಊಟ ಎಲ್ಲಿ ಆಸ್ವಾದಿಸಬಹುದು. ಬಾಯಲ್ಲಿ ‘ಉರಿಗುಟ್ಟಿಸುವ’ ಸಾವಜಿ ಖಾನಾವಳಿ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಬಿಜಾಪುರ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಹೋಟೆಲ್ ಯಾವುದು, ಕೊಲ್ಹಾರ ಮೀನು, ಕೊಲ್ಹಾರ ಮೊಸರು ಸಿಗುವ ಹೋಟೆಲ್ ಯಾವುದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲ್ ಯಾವುದು, ರುಚಿಕರವಾದ ‘ಬಿಜಾಪುರ ದ್ರಾಕ್ಷಿ’ ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ವಸತಿಗೃಹ ಯಾವುದು ಎಂದು ಅವರೇ ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಮರಳಲು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಸ್ಸು, ರೈಲು ಇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಜಯಪುರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ, ಅಕ್ಕರೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ (ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಂಗಾವಾಲಾಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗದು).</p>.ಒಳನೋಟ | Bengaluru Tunnel Road: ಸುರಂಗ; ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳ ಕಾಲದ ಗುಮ್ಮಟ, ಮಹಲ್, ಬಾವಡಿ, ಕಮಾನು, ಮಸೀದಿ, ಕಬರ್ ತಾಣಗಳ ಬಳಿ 'ಟಾಂಗಾ'ದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುವಾಗ ಕುದುರೆಗಳ ಲಯಭರಿತ ಹೆಜ್ಜೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದು ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಗತಕಾಲದ ರಾಜವೈಭವವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯಪುರದ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿಯ 'ಶೋಕಿ' ಪಯಣ ಸದಾ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲೂ ಬಹುದು.

400ರಿಂದ 40ಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ:

ಹೀಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ದಿನವಿಡೀ ಸುತ್ತಾಡಿಸಿ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡುವ 'ಟಾಂಗಾ'ಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ವಿಜಯಪುರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ, ಗೋಳಗುಮ್ಮಟ, ಗಾಂಧಿಚೌಕಿ, ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಬಳಿ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ, ಟಂಟಂ, ಕಾರು, ಬೈಕುಗಳ ಭರಾಟೆ ಎದುರು ಓಡಲಾಗದೇ ಟಾಂಗಾಗಳು ಹಿಂದುಳಿದಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೂಡ ಇವುಗಳ ಸವಾರಿಗೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಟೋ, ಟಂಟಂ ಅಥವಾ ಕಾರನ್ನೇರಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಮರುಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ದಿನವಿಡೀ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತು, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಟಾಂಗಾವಾಲಾಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಿನ ದುಡಿಮೆ ಈಗಿಲ್ಲ. ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಿದೆ. 

'ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ದಶಕದ ಹಿಂದೆ 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಟಾಂಗಾಗಳು ಇದ್ದವು. ಸದ್ಯ ಕೇವ