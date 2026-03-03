ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026
PV Web Exclusive: ದೇಗುಲಗಳ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಜಯನಗರದ ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ!

ಎಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
Published : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 9:30 IST
Last Updated : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 9:30 IST
ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಾತ್ರೆ, ರಥೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸೇರುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಇದು ಸಹ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
ಕವಿತಾ ಎಸ್.ಮನ್ನಿಕೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ
