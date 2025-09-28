ಭೀಮಾ ನದಿ ಪ್ರವಾಹ: ಯಾದಗಿರಿ- ಕಲಬುರಗಿ ನಡುವಿನ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳದ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಡೆ

<p><strong>ಯಾದಗಿರಿ</strong>: ಭೀಮಾ ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಕಲಬುರಗಿ- ಯಾದಗಿರಿ ನಡುವಿನ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳದ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿನ ಮಳೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಭೀಮಾ ಕಣಿವೆಯ ಜಲಾಶಯಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭೀಮಾ ನದಿ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ.</p><p>ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ಹಳ್ಳಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ನೀರು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ನಗರ, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ನಗರ, ಗ್ರೀನ್ ಸಿಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆಯ ಜನ ವಸತಿಗಳಿಗೆ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ನೀರು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ- ಯಾದಗಿರಿ- ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯ ನಗರ ಸಮೀಪದ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳದ ಮೇಲೂ ನೀರು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ದಶಕಗಳ ಹಳೆಯದಾದ ಸೇತುವೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>