ಯಾದಗಿರಿ | ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ: ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಡಿ.ಸಿ. ಸೂಚನೆ

ನ.3ರಿಂದ ಡಿ.2ರವರೆಗೆ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕಾಲು ಬಾಯಿರೋಗ ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:56 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:56 IST
2.19 ಲಕ್ಷ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ | ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ | 265 ಲಸಿಕೆದಾರರ ನೇಮಕ
